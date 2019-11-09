Подозреваемый в убийстве екатеринбургской школьницы арестован до 6 января 2020 года

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал учащегося колледжа, обвиняемого в убийстве школьницы. «Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 6 января включительно. Постановление суда еще не вступило в законную силу»,— сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, драка между подростками произошла вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20. В результате инцидента смертельно была ранена школьница, которая позже скончалась в больнице. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, который подозреваемый унес с собой, — сотрудники МВД и СК обнаружили и изъяли по месту его жительства и направили на экспертизу. 8 ноября подозреваемый был задержан и дал признательные показания о том, как ранил школьницу. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).