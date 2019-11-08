Задержан предполагаемый убийца екатеринбургской школьницы

В Екатеринбурге задержан 16-летний подросток, который сейчас дает признательные показания о том, как смертельно ранил местную школьницу. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. «По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным, так как конфликт носил спонтанный характер. В распоряжении следствия оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта. Через СМИ следствие попросило помощь в установлении личностей участников инцидента, что и было сделано – на телефоны сотрудников СКР поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий»,— пояснили в ведомстве.

Напомним, драка между школьниками произошла вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге. В результате инцидента смертельно была ранена школьница, которая была госпитализирована, но позже скончалась. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, орудие преступления — колюще-режущий предмет, которое подозреваемый унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту его жительства и направили на экспертизу.