Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте. Эти шаги направлены на продолжение экономических реформ, ускорение социально-экономического развития страны, повышение уровня благосостояния украинцев, отметили в пресс-службе.

Среди таких мер — укрепление и модернизация рынка железнодорожных перевозок, водного транспорта, улучшение контроля за отходами, противодействие незаконной добыче янтаря, погашение долгов на оптовом рынке электроэнергии, либерализация производства этилового спирта, обновление трудового законодательства.

Украинское правительство, в частности, должно создать более комфортные условия для предпринимателей, смягчить ответственность за нарушения в отчетности и разработать план, который позволит Украине занять более высокое место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». До конца года на Украине должна начаться масштабная приватизация.

О том, какие изменения в законодательстве произошли на Украине в последнее время, читайте в материале “Ъ” «209 законопроектов за 50 дней».