На севере-востоке Сирии произошли столкновения между сирийскими и турецкими военными

Ожесточенные вооруженные столкновения между сирийскими правительственными силами и турецкими военными произошли на северо-востоке Сирии, сообщило агентство SANA. Столкновения произошли в районе поселка Умм-Шуэйфа в окрестностях города Рас-эль-Айн. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, 17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.
Подробнее о российско-турецких переговорах — в материале “Ъ” «Сирию принуждают к миру».
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