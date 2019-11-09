Минздрав РФ зафиксировал снижение смертности от алкогольных отравлений

Смертность от алкогольных отравлений за 14 лет в России снизилась более чем на 70%, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале. Он отметил, что смертность от алкогольных заболеваний печени снизилась более чем на 20% за тот же период.

«Немного важных данных: смертность от алкогольных отравлений в 2003-2017 годах упала более чем на 70%, алкогольных психозов — на 80%, алкогольных заболеваний печени — более чем на 20»,— написал господин Салагай.

Ранее Минздрав заявлял, что потребление алкоголя в России за восемь лет сократилось с 18 л до 9,3 л на душу населения. Кроме того, уменьшилось число алкогольных отравлений и связанных с употреблением алкоголя заболеваний. Благодаря этому смертность мужчин трудоспособного возраста с 2012 года снизилась на 18%, отмечало ведомство.

Напомним, Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года. В пояснительной записке говорится, что многие страны уже ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. В случае принятия проекта закона новые правила вступят в силу в январе 2020 года. Инициатива уже получила поддержку Минпромторга.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ FM” «Крепкий алкоголь отдалят от молодежи».