Картарпурский коридор между Индией и Пакистаном открыли для паломников

Одна из сикхских святынь — гурудвара (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанской провинции Пенджаб — место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака. Сама провинция была разделена на две части при делении Британской Индии в 1947 году: штат Пенджаб находится в Индии, а в Пакистане — одноименная провинция.