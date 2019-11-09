Картарпурский коридор между Индией и Пакистаном открыли для паломников

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл Картарпурский коридор, соединяющий сикхские святыни Индии и Пакистана, сообщила местная газета The Hindu. Картарпурский коридор позволит паломникам-сикхам из Индии посещать священные места на территории Пакистана без визы.
Господин Моди также поприветствовал первых 500 индийских паломников и поблагодарил премьер-министра Пакистана Имрана Хана за понимание индийских чувств по отношению к коридору.
Одна из сикхских святынь — гурудвара (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанской провинции Пенджаб — место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака. Сама провинция была разделена на две части при делении Британской Индии в 1947 году: штат Пенджаб находится в Индии, а в Пакистане — одноименная провинция.
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