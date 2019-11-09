У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием

Следователи нашли на территории дома одного из фигурантов дела об убийстве бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева тайник (схрон) с оружием и боеприпасами. Оружие хранилось в холодильнике, который был закопан в землю, сообщает Следственный комитет России (СКР).

В тайнике были найдены и другие предметы, которые могли быть использованы для совершения преступления: наручники, перчатки и маски. Следователи также обнаружили изделия, предположительно сделанные из золота. Эти предметы передадут на экспертизу.

Напомним, Сергей Лаврентьев был застрелен ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш под Киселевском во дворе собственного дома. Его жена увидела в окне силуэты двух людей, и господин Лаврентьев вышел с ружьем из дома чтобы проверить, кто пробрался во двор. В перестрелке были убиты сам Сергей Лаврентьев и, как сообщали СМИ, один из нападавших — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов.

О задержании подозреваемых читайте в материале “Ъ” «Горячие следы вывели на двоих».