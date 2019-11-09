Помпео призывал Иран ответить на все вопросы МАГАТЭ

США обеспокоены заявлением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о незадекларированных ядерных материалах Ирана, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что Тегеран должен сообщить о том, откуда взялись эти материалы и где они сейчас находятся.

«Ранее на этой неделе мы также узнали, что Иран задержал инспектора МАГАТЭ. Это вопиющий и неоправданный акт устрашения. США полностью поддерживают деятельность МАГАТЭ по наблюдению и контролю в Иране, и мы обеспокоены отсутствием с его стороны должного сотрудничества»,— отметил господин Помпео.

Майк Помпео заявил, что инспекторы МАГАТЭ должны иметь возможность беспрепятственно работать в Иране, и Тегеран должен предоставить агентству ответы по всем его вопросам.

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Напомним, в 2015 году Иран и еще шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно нему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В июле Тегеран объявил о начале обогащения урана выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

В сентябре президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана — «самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны». За «поддержку терроризма» под ограничительные меры подпали три финансовые структуры, включая Центробанк.

Подробности — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».