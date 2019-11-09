Инфляция в Китае в октябре достигла максимума с января 2012 года

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в октябре вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это самый высокий показатель с января 2012 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Эксперты ожидали рост инфляции на уровне 3,4 % (в прошлом месяце рост составил 3,0 %). По мнению Государственного статистического управления, такой рост инфляции произошел в основном за счет повышения цен на продовольственные товары (+15,5%). В частности, значительно выросли цены на свинину — на 101,3%. В Китае сейчас не хватает этого мяса из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщалось ранее, до конца года поголовье свиней в Китае может сократиться до 275 млн, что на 40% меньше, чем по данным на начало 2018 года. Общемировое падение оценивается в 10% к концу 2019 года.