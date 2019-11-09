Помпео обсудил с властями Германии помощь Украине в отражении «российской агрессии»

Госсекретарь США Майк Помпео в Берлине провел ряд встреч с властями Германии. С вице-канцлером ФРГ и министром финансов Олафом Шольцем глава внешнеполитического ведомства обсудил необходимость устранения нетарифных барьеров в торговле, обеспечения безопасности критической телекоммуникационной инфраструктуры и поддержки Украины «против российской агрессии», сообщается на сайте Госдепартамента.

С канцлером Германии Ангелой Меркель он обсудил совместные усилия Соединенных Штатов и Германии «по расширению свободы в Европе», а также «роль, которую сегодня играет партнерство США и Германии в решении глобальных проблем». С министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр господин Помпео обсудил «вопросы, представляющие взаимный интерес», включая Сирию, Украину, Иран, Россию и Китай.

В ходе пресс-конференции Майк Помпео, отвечая на вопрос о достижение мира и стабильности на Украине, сообщил: «Это проект, над которым мы работаем».

Подробнее о визите Майка Помпео в Берлин читайте в материале “Ъ”.