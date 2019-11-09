Избранная глава ЕК посоветовала Европе выучить «язык силы»

Избранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, выступая в фонде имени Конрада Аденауэра в Берлине, заявила о необходимости Европе действовать более энергично и решительно. По ее словам, ЕС должен выучить «язык власти».

«С одной стороны, это означает наращивание собственных мускулов, где мы могли бы долго полагаться на других — например, в политике безопасности. С другой стороны, более эффективно использовать существующую силу в отношении европейских интересов»,— сказал Урсула фон дер Ляйен, чье выступление опубликовано на сайте фонда (.pdf).

Она также высказалась за «стратегическую политику расширения», в частности на Балканы. Она упомянула о необходимости переговоров по вступлению в Евросоюз Северной Македонии и Албании.

Избранная председатель Еврокомиссии считает, что Россия «силой и насилием» пытается изменить границы в Европе и пытается «заполнить любой вакуум, оставленный США».