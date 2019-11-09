Власти США могут запретить продажу электронных сигарет людям младше 21 года

Администрация США планирует повысить минимальный возраст для покупки ароматизированных электронных сигарет и вейпов с 18 лет до 21 года. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит подробности возможного запрета на следующей неделе, передает ABC News.

«Самое главное мы должны заботиться о наших детях. Поэтому у нас будет возрастное ограничение 21 год или около того, но на следующей неделе у нас будет очень важное решение по вейпингу»,— заявил господин Трамп журналистам в Белом доме. Он сообщил, что администрация также рассмотрит вопрос о повышении федерального возраста для покупки табачных изделий.

По последним данными Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США был зарегистрирован 2051 случай легочного заболевания, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов, 39 пострадавших скончались. Многие из них связаны с употреблением нелегальных курительных составов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Российские вейперы могут выдохнуть».