Курс доллара. Прогноз на 11–15 ноября

Антон Покатович, главный аналитик Ожидания дальнейшего сближения переговорных позиций США и Китая В перспективе следующей недели ожидания дальнейшего сближения переговорных позиций США и Китая, вероятно, останутся основным фактором улучшения рыночных аппетитов к покупке риска. Тем не менее, если стороны не представят инвесторам больше конкретики о сроках подписания «Фазы-1», рыночная эйфория может несколько сократиться. Ожидаем на следующей неделе движения рубля в диапазоне 63,7–64,3 руб./$.

Михаил Поддубский, главный аналитик Курс российской валюты на текущих уровнях локально переоценен На протяжении нескольких последних недель пара USD/RUB большую часть времени консолидируется в диапазоне 63,5–64 руб./$, и явных драйверов для роста волатильности мы по-прежнему не наблюдаем. Внешние условия (общее отношение инвесторов к валютам EM и динамика нефтяных котировок) суммарно складываются нейтрально для рубля. Согласно нашей модели, курс российской валюты на текущих уровнях локально переоценен, однако прямо сейчас не видим явных триггеров для нивелирования этой переоценки. На горизонте следующей недели ориентируемся на диапазон 63,5–64,5 руб./$.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Драйверы роста финансовых рынков и risk-on заканчиваются Основное внимание в данный момент приковано к продолжению торговых переговоров между США и Китаем. Пока стороны намерены договариваться, давление на рубль будет незначительным. В случае возникновения препятствий по подписанию первой фазы в торговых переговорах оптимизм в рисковых активах может существенно снизиться. Драйверы роста финансовых рынков и risk-on заканчиваются, поэтому возможна коррекция. Цены на нефть находятся во флэте и в ближайшее время не будут оказывать значительного влияния на курс рубля. Поэтому пока на рынках наблюдается risk-on, маловероятно, что курс рубля может существенно снизиться. На неделе пара USD/RUB, по нашим прогнозам, будет находиться в диапазоне 63,5–65 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления У рубля мало шансов выбиться в лидеры ЕМ Позитивные новости с геополитического фронта позволяют поддержать спрос на риск на глобальном рынке. Рубль с начала ноября выглядит нейтрально в контексте сопоставимых валют, при этом всплеск спроса на локальный долг прошел, о чем свидетельствуют также итоги аукциона ОФЗ. С учетом предстоящих погашений внешнего долга и увеличившихся объемов покупки валюты Минфином у рубля мало шансов выбиться в лидеры ЕМ по темпам укрепления, однако и поводов для продажи рублей сейчас не так много.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Давление на рубль окажет рост интервенций на внутреннем рынке со стороны ЦБ, согласно бюджетному правилу Мировые фондовые рынки и валюты развивающихся стран возобновили рост после непродолжительной паузы после объявления о согласии США и Китая отменить пошлины на товары. На внутреннем рынке продолжается ралли в ОФЗ, где в прошлом месяце нерезиденты выступили нетто-покупателями, нарастив долю рынка в 31,4%. Подстегнул позитивный настрой заявление Банка России о дальнейшем смягчении ДКП. Рынок нефти пока не сильно корректируется, оставаясь выше $60 за баррель. Данные факторы будут краткосрочно поддерживать рубль. Давление на рубль окажет рост интервенций на внутреннем рынке со стороны ЦБ, согласно бюджетному правилу. Ежедневные суммарные интервенции увеличиваются на месяц на 16%, до $223 млн.