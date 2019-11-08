Баскетбольная лига в евро

Французское издание L’Equipe обнародовало бюджеты всех 18 клубов баскетбольной Евролиги в нынешнем сезоне. Примечательно, что в верхнюю половину рейтинга попали все три российских участника турнира: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Их бюджеты располагаются в диапазоне от €40,7 млн до €26,7 млн.

Издание L’Equipe обнародовало бюджеты клубов баскетбольной Евролиги в текущем сезоне. Самым обеспеченным клубом Евролиги является испанская «Барселона». Ее бюджет составляет €41 млн. Совсем немного каталонцам уступает российский ЦСКА — €40,7 млн. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Испании «Реал» — €40 млн. Впрочем, мадридцы пока не извлекают особой пользы из понесенных расходов. Если ЦСКА и «Барселона» идут в топ-3 регулярного первенства, то «Реал» лишь на седьмом месте.

Следом за первой тройкой расположились команды, бюджеты которых заметно уступают лидерам, но все же превышают €30 млн. Бюджет подмосковных «Химок» составляет €33,3 млн, «Милана» — €31 млн, «Фенербахче» — €30 млн. В этой тройке также не наблюдается стопроцентной корреляции затрат и результатов. Если миланцы идут в топ-3, а «Химки» не попадают в топ-5 только из-за дополнительных показателей, то «Фенербахче» претендует на то, чтобы стать главным разочарованием сезона. Стамбульцы, на протяжении последних пяти сезонов неизменно выходившие в «Финал четырех», а в 2017-м вовсе ставшие чемпионами Евролиги, потерпели уже пять поражений и расположились в нижней части таблицы.

Группу команд, бюджеты которых превышают €20 млн, но не дотягивают до €30 млн, возглавляет петербургский «Зенит» с показателем €26,7 млн. У турецкого «Анадолу Эфеса» и израильского «Маккаби» расходы равные — по €24 млн. Немного отстает от них немецкая «Бавария» — €23 млн. Отметим, что наименьшую пользу из затрат пока извлекает как раз «Зенит». Петербуржцам, проведшим в межсезонье полную перестройку команды под первое в их истории выступление в Евролиге, в семи матчах удалось победить лишь дважды. Как следствие, команда идет в отстающих. Зато «Бавария» расположилась в середине таблицы. А «Анадолу Эфес» и «Маккаби» вовсе идут в первой пятерке.

Бюджеты семи из восьми оставшихся команд Евролиги составляют от €11 млн у берлинской «Альбы» до €16 млн у «Басконии». И только «Црвена Звезда» не смогла преодолеть отметку €10 млн. Бюджет белградцев составляет скромные €8,3 млн.

Александр Петров