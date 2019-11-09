В России могут ввести самостоятельное лицензирование иностранных лекарств

Правительство в четверг, 14 ноября, рассмотрит законопроект, согласно которому российские компании смогут самостоятельно изготавливать жизненно важные иностранные препараты, если зарубежные производители отказываются поставлять их в Россию, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Обладателю патента на лекарства будут перечислять «справедливую цену» за лекарство.

«Были случаи в последние годы, и мы на них обратили внимание, также имеем ваше поручение по этому поводу, когда крупные транснациональные корпорации иностранные отказывались поставлять жизненно важные лекарства в Российскую Федерацию»,— сказал господин Артемьев (цитата по ТАСС).

По словам Дмитрия Медведева, этот законопроект важен, поскольку в мире зачастую коммерческие интересы ставятся выше здоровья людей, это касается торговых войн и других ограничений из-за конфликтов между странами.