Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

В субботу, 9 ноября, с 08:50 до 10:50 для автомобилистов полностью перекроют движение по мосту через реку Свирь (236 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»). Переправа окажется временно недоступной из-за прохода вниз по реке состава «Белуга Роттердам», «Ю.Масляков» и «Як» с максимальным высотным габаритом 25 метров, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отметим, что мост через Свирь является совмещенным и предназначен не только для движения автомобильного, но и железнодорожного транспорта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на выходные, с 9 по 11 ноября, из-за работ по ремонту ЛЭП на юге Петербурга будут перекрывать движение по КАД в районе развязки с Московским шоссе.