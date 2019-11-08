Взносы на капремонт в Петербурге вырастут почти в два раза в 2020 году

Жилищный комитет Санкт-Петербурга представил проект постановления о минимальном взносе на капитальный ремонт в 2020 году. С 4-5 рублей за один квадратный метр он вырастет до 8-9 руб., сообщается в документе, опубликованном на сайте Смольного.

В частности, жители исторических дореволюционных домов в следующем году будут платить за капремонт 8,5 рублей, если в доме нет лифта, и 9 — при его наличии. Такая же ставка определена для зданий построенных после 1980 года, которые имеют наружные многослойные и оштукатуренные ограждающие конструкции.

Жильцам кирпичных домов 1970–1980 годов постройки придется делать взнос в размере 8-8,5 руб., «сталинского периода» — от 8,34 до 8,84 руб., панельных — 8,2-8,7 руб., «хрущевок» — от 8,12 до 8,8 руб. в зависимости от материала постройки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на 7 ноября жители Петербурга погасили перед Фондом капитального ремонта задолженности по оплате взносов на общую сумму 193, 5 млн руб. До конца года планирует взыскать таким образом порядка 300 млн руб.