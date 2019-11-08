Valio может стать совладельцем ГК «Галактика»

Финская компания Valio рассматривает возможность стать совладельцем петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика». О ведущихся соответствующих переговорах со ссылкой на источник, близкий к компании, и одного из участников банковского рынка сообщает РБК.

В самих компаниях информацию о якобы готовящейся сделке не подтверждают. Соответственно, не называется и ее возможная сумма.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГК «Галактика» начала производство муссовых йогуртов под брендом Valio на своем молочном заводе в Гатчине. Стоимость новой производственной линии составила 70 млн рублей.