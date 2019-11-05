ГК «Галактика» начала производство муссовых йогуртов Valio в Ленобласти

Молочный комбинат группы компаний «Галактика» в Гатчине приступил к производству муссовых йогуртов Valio. Новый ассортимент под финским брендом представлен шестью продуктами c оригинальными сочетаниями фруктов и ягод: йогурт-смусси с грейпфрутом и ананасом, мандарином и лаймом, киви, фейхоа и шпинатом, манго-маракуйей, дыней и семенами чиа, черникой и бананом. Новая линия обеспечивает полный цикл производства и фасовки густых молочных продуктов. Ее мощность составит 800 тонн готовой продукции в месяц. Стоимость линии — 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

По словам председателя правления ГК «Галактика» Дмитрия Пинчукова, в настоящий момент проектная мощность задействована не полностью и производит около 400 т в месяц. При этом йогурты Valio пока занимают небольшую долю на линии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что открытие новой фасовочно-упаковочной линии на заводе ГК «Галактика» состоялось в конце апреля этого года. Позже появилась информация, что у петербургского производителя молочной продукции возникли проблемы с ее экспортом в Китай.