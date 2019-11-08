Террористы на содержании

В Дагестане задержаны две жительницы республики, заподозренные в финансировании боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Раскрыть преступление помогла совместная работа Следственного комитета (СКР) c подразделениями ФСБ, МВД и Росфинмониторинга. По предварительным данным, на нужды террористов было переправлено более 10 млн руб. “Ъ” узнал подробности дела.

23-летняя Иминат Разаханова и 33-летняя Шанисат Хайбулаева были задержаны сотрудниками СКР в рамках уголовных дел о финансировании терроризма. Следователи выяснили, что в прошлом году они вступили в переписку в мессенджерах с выехавшим в 2015 году в Сирию боевиком ИГ Мухажировым. Тот написал Разахановой и Хайбулаевой, что ему и его соратникам требуется финансовая помощь.

Сбор денег был организован в группе «Довлятуль Ислям» в Telegram и в других группах и сообществах в мессенджерах и социальных сетях.

Для аккумулирования средств использовался кошелек электронной платежной системы Qiwi, а также банковские счета и счета других платежных систем. К сбору средств на нужды вдов «шахидов» и «братьев», которые находятся «на пути джихада», призывали регулярные публикации в Telegram и соцсетях.

Разаханова предоставила для сбора денег свою карту, открытую в допофисе Сбербанка в Махачкале, на нее было собрано 239 тыс. руб. Затем по указанию Мухажирова деньги перечислили на несколько счетов, один из них — оформленный на имя Маму Фарман. Шанисат Хайбулаева использовала свою карту, оформленную в офисе Сбербанка в Ботлихе, и карту 61-летней родственницы Умуразият Хайбулаевой, открытую в офисе банка в Махачкале. На них было собрано не меньше 151 тыс. руб. Часть из них также была переведена на счет, оформленный на имя Маму Фарман, часть — на другие, еще не установленные следствием счета.

Во время обысков дома у подозреваемых сотрудники ФСБ обнаружили банковские карты, использовавшиеся для переводов, технические средства передачи информации и документы.

Как следует из имеющихся уже материалов, всего на счета участников террористических групп были переведены денежные средства на сумму более 10 млн руб., сообщили в пятницу в СКР.

Обе женщины задержаны, в ближайшее время решится вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу. В СКР не исключают, что список фигурантов дела может пополниться.

Юлия Рыбина, Махачкала