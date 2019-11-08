Экс-главу Ассоциации малого бизнеса Татарстана осудили на семь лет колонии

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина к семи годам колонии общего режима по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был признан виновным в хищении бюджетных средств, выделенных Министерству экономики Татарстана на субсидирование предпринимателей по программе «Лизинг-грант».

Как сообщал “Ъ”, следствие установило, что господин Халиуллин вместе с женой Мариной Халиуллиной и другими предпринимателями в 2013–2016 годах завладел порядка 22 млн руб., а также пытался похитить еще 18,3 млн руб. средств госпрограммы. Согласно материалам дела, глава ассоциации, пользуясь своим авторитетом, убеждал членов конкурсной комиссии, принимающей решения о распределении средств программы, голосовать за предоставление грантов под мнимые бизнес-проекты, представленные фирмами-однодневками с помощью поддельных документов. В итоге полученные гранты обналичивались и похищались, считает следствие.

Супруга господина Халиуллина получила шесть лет колонии, бухгалтер Вероника Мирзагалямова — четыре года. Также были осуждены 20 бизнесменов, получившие реальные и условные сроки.

Еще один соучастник преступления — член комиссии программы «Лизинг-грант» Тимур Аюпов — пошел на сделку со следствием. В июне нынешнего года он получил пять лет лишения свободы условно. Программа «Лизинг-грант» была закрыта в 2018 году.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ-Казань” «Суд получил гранты».

Кирилл Антонов, Казань