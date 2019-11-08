Комиссия ВШЭ рекомендовала профессору извиниться за высказывание о русском языке

Комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) по этике рекомендовала профессору факультета гуманитарных наук Гасану Гусейнову публично извиниться за пост о «клоачном» русском языке. В пресс-службе ВШЭ сообщили, что по решению комиссии, «непродуманные высказывания» профессора на странице в Facebook нанесли ущерб репутации вуза.

«Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г. Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуироваить данные высказывания»,— говорится в протоколе решения комиссии.

По словам Гасана Гусейнова, комиссия не связалась с ним, чтобы получить от него даже комментарий. «Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ»,— сказал он «Газете.Ru».

Напомним, 29 октября Гасан Гусейнов резко высказался в Facebook о русском языке. По его мнению, в Москве невозможно найти печатных материалов на других языках, кроме «убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Это высказывание вызвало реакцию пользователей социальных сетей, обвинивших профессора в русофобии. Другие же пишут, что у профессора «нет ни одной причины оправдываться». Через несколько дней пост был удален администрацией Facebook, которая, по замечанию профессора, посчитала, что он нарушает правила сети.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил в Facebook, что преподаватель университета должен думать о своей репутации и репутации коллег.

Господин Гусейнов объяснил, что имел в виду неправильное использование языка, а не состояние русского языка в принципе. «Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком,— отметил профессор в интервью РБК.— От преподавателя ожидают серьезной аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае».