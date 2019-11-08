Суд в Вене освободил экс-замглавы Минкульта, связанного с хищениями в Эрмитаже, под залог €25 тыс.

Земельный суд Вены (Австрия) постановил освободить под залог €25 тыс. до решения об экстрадиции в Испанию бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо. При этом ему запрещено покидать Австрию на время судебного разбирательства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, господин Мазо был задержан в четверг, 7 ноября. Одновременно в Испании были также задержаны его бывшая жена и сын.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что весной 2018 года экс-замглавы Минкульта был объявлен в международный розыск. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже к этому добавилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и отмывании похищенного (ст. 174.1 УК РФ).