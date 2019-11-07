СМИ сообщили о задержании экс-замглавы Минкульта, связанного с хищениями в Эрмитаже

Национальная полиция Испании сообщила о задержании в Вене (Австрия) бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства культуры РФ, подозреваемого в мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Государственного Эрмитажа в Петербурге. По данным ТАСС, речь идет об экс-главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борисе Мазо. Одновременно с этим в Испании задержаны его бывшая жена и сын.

Испанская сторона отмечает, что задержанные приобрели «роскошную недвижимость» в Марбелье за €4 млн предположительно на деньги от налоговых и коррупционных преступлений, совершенных в России. В то же время адвокат господина Мазо — Владислав Мусияка — сообщил «РИА Новости», что о задержании его клиента речь не идет, поскольку он лишь доставлен полицейскими на допрос, но по какому поводу, ему неизвестно. Также адвокат уточнил, что в Следственном комитете РФ знают, где он в настоящий момент находится, и при необходимости могли с ним связаться.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что экс-замглавы Минкульта был объявлен в международный розыск.