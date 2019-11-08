Мосгорсуд отказал изобретателю в иске к Delivery Club на 5 млн рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда оставила в силе решение Савеловского районного суда города Москвы по иску изобретателя Александра Земскова против ООО «Деливери Клаб», говорится в апелляционном определении от 14 октября. «Деливери Клаб» управляет сервисом доставки еды Delivery Club (входит в Mail.ru Group).

Ранее Савеловский районный суд отказал владельцу патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александру Земскову в требованиях к «Деливери Клаб» прекратить использовать его изобретение и выплатить компенсацию в размере 5 млн руб., следует из определения суда. Как считает истец, оно применяется в сервисе ZakaZaka. Mail.ru Group приобрела ZakaZaka в 2017 году и позднее интегрировала в Delivery Club.

Ответчик представил в суд экспертное заключение сотрудников Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), которые установили, что «принцип работы сервиса ZakaZaka сводится к получению координат пользователя или ресторана иным способом, отличным от указанного в описательной части формулы изобретения, обладателем которого является истец». ZakaZaka получает координаты от служб геолокации IOS или Android, пояснял ответчик.

Экспертиза суда установила, что из-за отсутствия нормативной базы невозможно определить признаки сходства до степени смешения в изобретении и сервисе ответчика. В результате суд признал заключение экспертов ИТМО «наиболее полным и правильным» и счел недоказанными доводы Александра Земскова об использовании ответчиком его изобретения. «Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с мотивами, по которым суд пришел к данным выводам»,— отмечается в апелляционном определении.

Как сервис доставки стал ответчиком, читайте в публикации “Ъ” «У Delivery Club проверят координаты».

Юлия Степанова