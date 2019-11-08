В Ростовской области на покупку коммунальной техники на газе направят 3,4 млрд рублей за пять лет

Для закупки коммунальной техники, работающей на экологичном газовом топливе, власти Ростовской области в ближайшие пять лет направят 3,4 млрд руб. из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Кроме того, власти планируют частично возмещать аграриям расходы на покупку техники на газе или ее переоборудование.

«Из 16 тысяч единиц аграрной техники газомоторное топливо пока используют на Дону только 4,4%, в жилищно-коммунальной сфере этот процент еще ниже», — передает пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, компания «Газпром газомоторное топливо» получила в Ростовской области шесть участков для строительства газонаполнительных станций. Всего в регионе до 2021 года их количество должно увеличиться с 11 до 39 единиц.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Юг” «Вот тебе газ».

Дарья Голякова