Мэрия просит МВД проверить компанию, желавшую отреставрировать Дом Бурмистровой

Администрация Нижнего Новгорода в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «СТА-Столица» (Москва) на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Бурмистровой» на улице Минина стоимостью 138 млн руб. В мэрии “Ъ-Приволжье” пояснили, что подрядчик указал недостоверные сведения относительно лицензии на выполнение работ. При проверке выяснилось, что вместо девяти заявленных видов компания имеет допуск только к одному – «Ремонт и приспособление ОКН народов РФ», что не соответствуют статусу объекта. Это стало поводом для одностороннего расторжения контракта спустя месяц после его заключения.

Кроме того, мэрия обратилась в полицию с требованием проверить действия «СТА-Столица» и в нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь администрация организовала повторную конкурсную процедуру и объявила запрос предложений по реставрации Дома Бурмистровой. Сроки выполнения работ, как и их объем, остались прежними – в течение 13 месяцев с момента заключения контракта. Начальная (максимальная) стоимость работ – 141,4 млн руб.

Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым. После Октябрьской революции усадьбу передали в коллекцию художественных ценностей для организации музея, госпожа Бурмистрова проживала в доме до 1930 года. В 1934 году был открыт Литературный музей имени Горького. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Анастасия Еремина