Московское «СТА-Столица» отреставрирует ОКН «Дом Бурмистровой» за 138 млн рублей

В ходе аукциона стоимость реставрации объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Бурмистровой» на улице Минина в Нижнем Новгороде снизилась со 141,4 млн руб. до 138,6 млн руб. Контракт на выполнение работ заключат с единственным участником аукциона – московской «СТА-Столица», сообщается на портале госзакупок. Как сообщается на официальном сайте компании, она сотрудничала с инновационным центром «Сколково», центральным парком имени Горького в Москве, фондом капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Напомним, в течение 13 месяцев с момента заключения договора подрядчику необходимо провести благоустройство вокруг усадьбы, построить на территории площадку для литературных чтений и летнего кафе, отреставрировать внутри дома залы, чердачное перекрытие, цокольный этаж и т.д. Работы будут оплачены из бюджета Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 годы с учетом субсидий из федерального и областного бюджетов.

Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым. После Октябрьской революции усадьбу передали в коллекцию художественных ценностей для организации музея, госпожа Бурмистрова проживала в доме до 1930 года. В 1934 году был открыт Литературный музей имени Горького. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Анастасия Еремина