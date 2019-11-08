Помпео раскритиковал Россию и Китай накануне годовщины падения Берлинской стены

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал власти России и Китая во время выступления в Берлине, посвященного падению Берлинской стены в 1989 году. Во время своей речи он призвал западные страны объединиться, поскольку они находятся в условиях «конкуренции ценностей» с «несвободными государствами».

«Сегодня Россия во главе с бывшим офицером КГБ (Владимиром Путиным.— “Ъ”), когда-то базировавшимся в Дрездене, вторгается в соседние страны и расправляется с политическими оппонентами. В Китае Коммунистическая партия Китая формирует новое видение авторитаризма»,— заявил господин Помпео (цитата по Reuters).

Говоря о падении Берлинской стены, госсекретарь США заявил, что западные страны «заблудились в послевкусии» этого момента и решили, что можно сократить финансирование военных альянсов и вооруженных сил, и это было ошибкой.

«Давайте будем вместе, объединившись. Давайте будем вместе как союзники»,— сказал господин Помпео.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за несогласованных действий союзников. По его словам, европейские страны больше не могут полагаться на США в защите союзников по альянсу.

О противоречиях внутри НАТО читайте в материале «Огонька» «Разговорчики в строю».