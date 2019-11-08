«Много ставок на ничейный исход бывает редко»

16-й тур РПЛ обещает много интересного: «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», «Арсенал» — с «Зенитом», «Сочи» встретится с ЦСКА. Но один из центральных — матч «Локомотив» — «Краснодар» в воскресенье. Обе команды проявили себя в еврокубках. «Локомотив» вообще на равных с «Ювентусом» играл, он смог построить игровую схему, которая создавала проблемы даже «Ювентусу». О фаворитах очередного тура чемпионата спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— Кто фаворит в яркой паре «Локомотив»-«Краснодар» с точки зрения букмекера?

— С небольшим перевесом предпочтение мы отдаем московской команде — это домашняя встреча для них. Но я бы не говорил о том, что в этом матче есть какой-то явный фаворит. Если смотреть, как делают ставки наши клиенты, то 50% верят в успех «Локомотива», коэффициент 2,25. На «Краснодар» приходится 22% ставок, коэффициент на данный момент – 3,25. И тут достаточно нестандартная ситуация для матчей: достаточно большой объем ставок пока что приходится на ничейный результат – 28%, это не очень свойственно большинству футбольных событий. Обычно предпочитают делать ставки на победу одной команды или другой. Но вот мы видим, что почти треть ставок приходится на ничейный результат, тут коэффициент самый привлекательный – 3,45.

— Да, редко бывает много ставок на ничейный исход. Матч с «Ювентусом» в Москве показал, что болельщики «Локомотива» могут: там поддержка была какая-то сумасшедшая совершенно, невероятная. Если посмотреть на ставки, сильно «Локомотив» отстает по количеству людей, которые в него верят, которые ставят на него деньги, например, от «Спартака» или от ЦСКА? Или уже давно не так, давно не отстает?

— Надо сказать, что, в принципе, «Спартак» пользуется особой поддержкой болельщиков — все-таки это один из самых узнаваемых клубов в России. Поэтому, несмотря на то, как выступает клуб, интерес всегда высокий, и пока что по этим показателям «Локомотив» уступает. Больше, конечно, ставят на «Спартак».

— Еще один момент, на котором хочу остановиться, он не относится к матчу «Локомотив»-«Краснодар», но тем и любопытен: я имею в виду гол «Ювентуса» «Локомотиву», который записали на Рэмзи. На повторе видно, что забил этот гол Роналду, а на Рэмзи его просто записали. С одной стороны, неважно, но люди ставки-то делали, и на гол Роналду этих ставок было очень много. Как компания «Лига ставок» вышла из положения?

— Да, мы пошли навстречу нашим клиентам, и более 100 клиентов, которые поверили в то, что Роналду забьет гол в этом матче, забьет первый гол, они получили выигрыш. То есть мы выплатили и тем, кто ставил Рэмзи, и тем, кто ставил на Роналду.

— Еврокубки потрепали лидеров, но в матчах «Арсенал» — «Зенит» и «Сочи» — ЦСКА фавориты понятны?

— Конечно, в таких противостояниях все очевидно. По крайней мере, на наш букмекерский взгляд. «Зенит» фаворит в этом противостоянии, коэффициент — 1,65. ЦСКА тоже фаворит, коэффициент — 1,95.

— ЦСКА — фаворит, несмотря на то, что, говорят, вроде как в команде кризис. Создаются моменты, поэтому, по всей вероятности, люди в армейцев верят. «Спартак» в еврокубках не играет, ему предстоит принимать самарские «Крылья» — здесь какой расклад? Этот матч называют одним из самых зрелищных после «Локомотива» и «Краснодара».

— Конечно, в этом матче «Спартак» идет фаворитом, коэффициент — 1,7. Поставить на победу «Крыльев Советов» можно с коэффициентом 5,25. 69% ставок приходится на победу «Спартака». А вот на ничейный результат приходится 27%. И оставшиеся 4% приходится на победу «Крыльев Советов», поэтому я бы сказал, что все-таки наши клиенты склоняются либо к победе «Спартака», либо к ничейному исходу.

— Давайте попробуем провести небольшой эксперимент. Я вас попрошу озвучить самую перспективную ставку на 16-й тур и самый перспективный экспресс. Если кто не знает, экспресс — это тип ставки, в котором нужно угадать несколько исходов различных спортивных событий. Итак, каковы эти расклады?

— На мой взгляд, самой перспективной ставкой является победа «Ростова». Команда прекрасно чувствует себя и является одним из лидеров чемпионата, коэффициент — 1,6. Встречаются они с аутсайдером чемпионата, поэтому, мне кажется, верный вариант. А если говорить про ставку экспресс, то я бы рекомендовал объединить как раз победу «Ростова» с победой «Зенита», а также обратил бы внимание на то, что в матче «Локомотив» — «Краснодар» будет забито менее трех голов — все-таки команды провели достаточно сложные еврокубковые матчи на неделе. Такая комбинация позволить получить коэффициент 5. То есть, поставив тысячу рублей, можно выиграть 5 тыс. руб.