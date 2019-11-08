Китайская MinFound Medical System планирует начать производство томографов в Казани

Китайская MinFound Medical System Co. LTD и казанское ООО «Фарммедполис РТ» подписали меморандум, предполагающий создание производства томографов на площадке будущего медицинского промпарка на территории Kazan Expo. Об этом «Ъ-Казань» генеральный директор «Фарммедполиса РТ» Альберт Гайфуллин.

Он отметил, что меморандум предварительно одобрил совет директоров MinFound Medical System.

Производство магнитно-резонансных томографов (МРТ) и аппаратов для позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) с локализацией до 90% китайская компания планирует начать в Казани через 1,5-2 года. Предполагается, что предприятие разместится на площади 2 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Казань», ООО «Фарммедполис РТ» обратилось в правительство Татарстана с предложением о передаче компании в концессию до 64 тыс. кв. м площадей Kazan Expo (оставить выставке планируется один блок площадью около 9 тыс. кв. м.). ООО планирует в 2020 году открыть на этих площадях медицинский промышленный парк. Компания уже заключила семь соглашений с его потенциальными резидентами, готовыми занять 10 тыс. кв. м для производства и дистрибуции медтехники и фармацевтических препаратов.

"Ъ-Казань"