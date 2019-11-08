В Ленобласти в текущем году введут 2,4 млн кв. метров жилья

По прогнозам Госстройнадзора Ленинградской области, по итогам 2019 года в регионе введут 2,4 млн кв. м жилья. По этому показателю Ленобласть продолжает оставаться одним из лидеров среди субъектов РФ. При этом главной задачей региональных властей на ближайшие несколько лет является ликвидация дисбаланса социальных объектов и жилья в новостройках. Когда отставание будет устранено, область продолжит наращивать темпы жилья, заявил в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Виталием Мутко губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона напомнил, что Ленобласть активно участвует в программе федерального софинансирования строительства объектов «Стимул». Целевые показатели по вводу жилья и соцобъектов по этой программе в новых кварталах выполнены на 123,5% — в эксплуатацию введено 463,6 тыс. кв. м жилья. Всего по программе «Стимул» на строительство шести школ на 5015 мест и трех детских садов на 845 мест с учетом областных и местных средств в 2020 году будет направлено 1,957 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти планируют выкупать социальные объекты у застройщиков за полную стоимость.