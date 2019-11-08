Врачи рассказали о состоянии солдата, пострадавшего после стрельбы в Забайкалье

Солдат из Тюменской области Евгений Графов, раненный Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье, находится в тяжелом состоянии, он по-прежнему в реанимации военного госпиталя им. Бурденко в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в медучреждении. По его словам, врачи не делают никаких прогнозов.

«По словам его отца, вчера Женю готовили к четвертой операции, состояние у него тяжелое», — прокомментировала «Интерфакс-Урал» глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области Валентина Пацина. По ее словам, в Москве в госпитале находятся мать и сестра раненого.

Трагедия произошла 25 октября, рядовой Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Погибли командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило. Двое тяжело ранены.

Стрелок арестован до 27 декабря. Сам он уверяет, что его довели издевательствами в части. В эту версию верят родные и друзья обвиняемого.

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