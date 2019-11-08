Начались швартовые испытания ледокола «Сибирь»

На Балтийском заводе начались швартовые испытания ледокола проекта 22220 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба АО «Балтийский завод».

В ходе испытаний будет проверена работа оборудования судна, произведена настройка аппаратуры и механизмов.

Напомним, что ледокол «Сибирь» был заложен в 2015 году. Сдать его планируется в 2020 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент на Балтийском заводе в Петербурге строятся три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Кроме того, в августе АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов по данному проекту.