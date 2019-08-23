Балтзавод и «Атомфлот» подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов за 100 млрд рублей

В пятницу, 23 августа, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорауию) и ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») подписали договор о строительстве на петербургской верфи третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Церемония подписания соглашения состоялась в Мурманске, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Балтийский завод стал единственным участником соответствующего электронного аукциона с начальной стоимостью контракта в 100 млрд рублей.

В настоящий момент на Балтзаводе в Петербурге строятся три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Урал» и «Сибирь». Общая сумма контрактов на их строительство составляет более 121 млрд руб.