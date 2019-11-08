Суд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор отцу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктору с четырех лет до трех лет и девяти месяцев колонии за растрату средств МИА-банка. С учетом пересчета сроков нахождения осужденных в СИЗО (один день в СИЗО за полтора дня в колонии) Виктор Захарченко должен освободиться через пять месяцев. Его адвокаты планируют подать ходатайство об УДО.

«Убрать из приговора квалифицирующий признак "с использованием служебного положения" и назначить Захарченко наказание в виде трех лет девяти месяцев»,— огласила постановление судья (цитата по ТАСС).

Вместе с отцом полицейского в группу растратчиков, как следует из приговора, в период с 1 июля 2014 года по 30 сентября 2016 года входили бывший председатель правления этого кредитного учреждения Владимир Корьевкин, получивший четыре с половиной года, а также еще один топ-менеджер банка, Сергей Гриб, скрывшийся от следствия и суда.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Отца Дмитрия Захарченко обсчитали в приговоре».