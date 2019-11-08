В Краснодарском крае аварийную посадку совершил самолет Ан-2

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, днем в станице Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края. Легкомоторный самолет Ан-2 под управлением одного пилота совершил аварийную посадку. Пилот воздушного судна не пострадал.

Следственные органы Южного СУТ СК РФ проводят доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета. На место происшествие для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в июле этого года Южное СУТ СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в районе станицы Чамлыкской Лабинского района края. Вертолет обрабатывал поля и совершил жесткую посадку, в результате которой пилот погиб на месте. Крушение произошло по причине нарушения правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. Собственнику воздушного судна погибшим пилотом причинен ущерб на общую сумму 2 млн руб.

Василий Хитрых