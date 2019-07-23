Погибший пилот вертолета МИ-2 на Кубани причинил ущерб собственнику судна

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Южное СУТ СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-2 в ходе выполнения авиационно-химических работ в районе станицы Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края. Дело возбуждено за нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел 21 июня около 6 часов утра. Вертолет МИ-2 обрабатывал поля в Лабинском районе края и совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской. В результате пилот погиб на месте. Борт принадлежал индивидуальному предпринимателю. Производилась обработка сельскохозяйственных угодий.

Как уточнили в Южном СУТ СК РФ, крушение произошло по причине нарушения правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. Собственнику воздушного судна погибшим пилотом причинен по неосторожности ущерб на общую сумму 2 млн руб.

Василий Хитрых