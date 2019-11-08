Пассажиропоток на ж/д маршруте Петербург – Севастополь может составить 400 тыс. человек

Количество пассажиров на новом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург – Севастополь может составить в 2020 году до 400 тыс. человек. При этом в будущем, в зависимости от спроса на билеты и потребностей граждан, расписание будет пересматриваться. Об этом заявил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает «Интерфакс».

Напомним, что первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На этом направлении будут ходить фирменные одноэтажные поезда «Таврия».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 8 ноября компания-оператор данного железнодорожного маршрута АО «ТК "Гранд Сервис Экспресс"» анонсировала начало продажи билетов.