Железнодорожный оператор анонсировал начало продаж билетов на поезд из Петербурга в Крым

Компания АО «ТК "Гранд Сервис Экспресс"», являющаяся оператором железнодорожных перевозок из Петербурга в Республику Крым, сообщила о том, что билеты на черноморские курорты полуострова поступят в продажу в пятницу, 8 ноября. При этом первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14:00. Время в пути составит 43,5 часа, уточнили в компании.

Также железнодорожный оператор отметил, что всего из Петербурга в крымском направлении будут курсировать пять поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Напомним, что транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва—Санкт-Петербург.