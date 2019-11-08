Две петербургские компании оштрафуют за самовольно занятые участки в Невском районе

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга совместно с районной администрацией провели проверку соблюдения требований законодательства при использовании находящихся в собственности города земельных участков на территории района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам проверки было установлено, что ООО «Ф» и ООО «С-2» в отсутствии правовых оснований пользовались земельными участками общей площадью 176 кв. м, принадлежащими на праве собственности Санкт-Петербургу. Они незаконно использовали землю для размещения нестационарных торговых объектов.

По факту самовольного занятия земельных участков прокуратурой в адрес руководителей указанных коммерческих фирм внесено представление об устранении нарушений. Возбуждено административное дело. Материалы направлены в комитет имущественных отношений Петербурга для решения вопроса о взыскании с компаний штрафов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура пресекла незаконное использование коммерческой организацией участка, находящегося в аренде у ФГУП «Почта России».