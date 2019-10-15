Прокуратура пресекла незаконное использование участка «Почты России» коммерческой фирмой

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга по итогам проверки выявила незаконное использование земельного участка, находящегося в госсобственности, коммерческой фирмой. Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что участок на Кронштадтской улице, д. 9, лит. А передан на условиях аренды филиалу ФГУП «Почта России» для размещения складских объектов. Между тем, по факту на его территории были обнаружены строительные контейнеры и материалы, различные отходы и забор с калиткой, который самовольно установило ООО «Карелинвестгрупп».

В адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений. В настоящий момент все самовольные постройки и элементы благоустройства демонтированы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на Октябрьской набережной в Петербурге сотрудники городского комитета по контролю за имуществом демонтировали здание незаконного мебельного склада.