Железнодорожные билеты в Крым активно раскупаются

За первые пять часов продаж билетов на Крым и обратно продано более 1,5 тыс. мест в составах «Таврия», сообщила транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ)». Продажи открылись 8 ноября в 8.00, билеты поступили во все железнодорожные кассы России за 60 суток до начала движения на Крымский полуостров и обратно.

Первая покупка билета на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь зафиксирована в 8 часов 01 минуту. Пассажир приобрел его в мобильном приложении «ГСЭ Билеты». Сегодня заработало мобильное приложение «ГСЭ Билеты», а также сервис для покупки билетов на сайте перевозчика — «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), сообщили в компании.

Более подробно о следовании поездов — в материале “Ъ-Юг” «Стартовали продажи билетов на поезда в Крым»

Анна Перова, Краснодар