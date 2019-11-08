Число пассажиров «Сапсанов» выросло на 2,7%

За девять месяцев текущего года поезда «Сапсан» перевезли 4,8 млн человек, на 2,7% больше, чем за январь – октябрь 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Всего с начала запуска движения поездов «Сапсан» этим видом транспорта 38,3 млн пассажиров. В настоящее время скоростные поезда курсируют в направлениях Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года «Сапсаны» на направлении Москва - Санкт-Петербург перевезли 3 млн человек. В РЖД планируют сократить время нахождения поездов в пути до 3 часов. Сейчас он составляет 3,5 часа.