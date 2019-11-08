08 ноября, пятница
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«Заряженные» кроссоверы BMW станут гибридами

Компания BMW оснастит M-версий своих кроссоверов гибридными силовыми установками, сообщает Car Advice со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

«Мы работаем над электрификацией своих моделей, но я не могу сказать, когда начнется производство гибридных BMW M и раскрыть какие-то детали об этих машинах, — пояснил господин Флаш. — Гибридами точно не будут модели вроде M2, M3 или M4, но мы установим бензо-электрические моторы на кроссоверы».

Как отметил глава BMW M, связано это с тем, что гибридные силовые установки достаточно тяжелые для установки на легковые модели, но при этом для кроссоверов прибавка в массе будет не слишком существенной и ее компенсирует одновременное снижение топлива и улучшение динамических характеристик.

Напомним, ранее появилась информация о том, что BMW M намерена расширять линейку «заряженных» кроссоверов.

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