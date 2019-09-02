02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

BMW расширит линейку M-кроссоверов

Компания BMW не будет делать «заряженные» универсалы, но расширит линейку спортивных кроссоверов, сообщает Car со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

Как пояснил господин Флаш, запрос со стороны клиентов на M-универсалы есть, но аудитория подобных модификаций слишком мала, чтобы продажи могли оправдать затраты на создание «заряженных» универсалов.

Вместо этого в компании будут расширять линейку M-кроссоверов, которые востребованы на рынке. Спортивные кроссоверы, отмечает господин Флаш, позиционируются маркой как M-модели в более практичном кузове с универсальным характером.

Напомним, в настоящее время в линейку BMW M входят кроссоверы X3 M и X4 M, а также X5 M и X6 M, которые в 2019 году сменят поколение.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя