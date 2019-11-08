Ущерб предприятий Екатеринбурга от лжеминирования оценили в 1 млрд рублей

По итогам 2018 года организации Екатеринбурга, которые эвакуировали людей из-за сигналов о минировании, понесли ущерб на 1 млрд руб. Об этом сегодня на заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» сообщил первый вице-спикер регионального заксобрания Виктор Шептий.

«Всего за прошлый год поступило 216 звонков, эвакуировали более 70 тыс. человек. Сегодня мы замечаем, что количество таких сигналов снижается. Это связано с ужесточением ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма): теперь максимальный срок за нарушение закона предусматривает лишение свободы не до 5 лет, а до 10 лет», — уточнил господин Шептий.

Об эвакуации уральских соцобъектов и ТЦ — в материале «Урал атаковали лжеминеры»