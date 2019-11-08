Александр Беглов оставил без ответа вопросы депутата Заксобрания о переезде СПбГУ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал отвечать на ряд вопросов, заданных ему в официальном обращении депутатом городского Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борисом Вишневским, поинтересовавшимся подробностями грядущего переезда СПбГУ в единый кампус в Пушкин. Парламентарий, в частности, спрашивал о судьбе исторических зданий университета и о том, учитывалось ли мнение общественности при принятии решения о переезде.

В ответ на это градоначальник отметил, что большинство вопросов, перечисленных в письме, не относятся к профессиональной деятельности депутата, а сам проект создания и размещения территории развития СПбГУ находится в компетенции федеральных органов власти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в СПбГУ пообещали сохранить исторические здания в Петербурге после переезда в Пушкин.