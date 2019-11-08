За публикации в соцсетях в первом полугодии осудили 12 свердловчан До декриминализации к уголовной ответственности привлекали сотни уральцев

В Свердловской области за первое полугодие 2019 года 12 жителей региона были осуждены по ч.1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) за публикации в Интернете. Об этом на заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» сообщил первый вице-спикер регионального заксобрания Виктор Шептий. «Еще три человека были оправданы, 49 дел были прекращены в связи с отсутствием состава преступления или непричастности к нему, 37 дел были прекращены по другим основаниям», — уточнил он.

По словам господина Шептия, декриминализация закона, которая была принята в конце прошлого года, позволила снизить количество осужденных за публикации в социальных сетях. Так, за 2018 год по этой статье к уголовной ответственности привлекли 418 человек, оправдан был всего один человек, еще по 75 фигурантам дела были прекращены по различным основаниям.

Напомним, новое законодательство предусматривает административную ответственность, если гражданин нарушил закон впервые, в дальнейшем он будет привлечен к уголовной ответственности. Ранее она наступала при первом нарушении ч.1 ст. 282 УК РФ.

Как суд на Урале впервые прекратил уголовное дело о репосте в соцсетях — в материале «Декриминализация началась с язычника»

Дарья Соколова