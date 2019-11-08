Активисты подали заявку на митинг в поддержку Михаила Светова

Либертарианская партия России в Петербурге подала уведомление о проведении митинга в поддержку своего московского соратника Михаила Светова (копия документа имеется в распоряжении редакции).

Из уведомления следует, что либертарианцы хотят провести мероприятие 18 ноября в 19 часов по мск на площади Ленина у Финляндского вокзала. Созаявителями выступили четыре сторонника партии.

Напомним, что Михаила Светова задержали в Москве 6 ноября. Возбуждено уголовное дело, по словам адвоката, из-за фотографии в Instagram. Сам господин Светов после допроса заявил, что ему «портят кровь» из-за его политической деятельности.

В нескольких городах России, в том числе в Санкт-Петербурге и в Москве, прошли пикеты сторонников Либертарианской партии в поддержку Михаила Светова.

Олег Дилимбетов